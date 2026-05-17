Son Mühür/ Merve Turan- Bornova’da çocukların sağlık bilinci kazanması için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı sağlık eğitimlerine devam ediyor. Programın son durağı Okyanus Koleji ve Fen Bilimleri Okulları oldu.

Eğitimler, çocukların erken yaşta doğru hijyen ve beslenme alışkanlıkları kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

İkişer günlük interaktif programlar

Belediye bünyesinde görev yapan sağlık profesyonelleri, her ay belirlenen iki farklı okulda eğitim veriyor. Okullarda ikişer gün süren ve 10.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen programlarda şu başlıklar öne çıkıyor:

Kişisel hijyen kuralları ve ağız-diş sağlığı

Dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları

Duruş bozukluklarının önlenmesi

Yaşa uygun temel ilk yardım bilgileri

Eğitimlerde teorik sunumların yanı sıra uygulamalı modeller kullanılıyor. Öğrenciler sunum sonlarında sorularını doğrudan uzmanlara ileterek sürece aktif olarak katılıyor.

Başkan Eşki: "Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Erken yaşta verilen eğitimlerin kalıcı toplumsal fayda sağladığını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklara sağlık bilincini erken yaşta kazandırmak en güçlü yatırımdır. Bu eğitimlerle geleceğe daha sağlıklı bir toplum hazırlıyoruz."

Eğitim ağı genişletilecek

Bornova Belediyesi, önümüzdeki aylarda programın kapsamını büyüterek daha fazla okula ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

