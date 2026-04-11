Irak’ta faaliyet gösteren İran yanlısı Haşdi Şabi, ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların bilançosuna ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Örgüt, 28 Şubat ile 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 80 mensubunun hayatını kaybettiğini, 270’ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

“Bin 450 saldırı düzenlendi” iddiası

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu süreçte örgüte ait mevzilere yönelik toplam 1.450 saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Açıklamada saldırılar, “Siyonist-Amerikan saldırganlığı” olarak nitelendirilirken, kayıpların ağır olduğu vurgulandı.

Çatışmalar 40 gün sürdü

ABD ile İran arasında yaşanan ve yaklaşık 40 gün süren çatışmalar boyunca Irak topraklarında da yoğun hareketlilik yaşandı. Özellikle Haşdi Şabi’ye ait karargah ve askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

En yoğun saldırılar bu bölgelerde

Saldırıların Irak’ın farklı vilayetlerine yayıldığı ifade edilirken, özellikle Anbar, Musul ve Babil bölgelerinin öne çıktığı kaydedildi. Bu bölgelerde neredeyse her gün hava saldırılarının düzenlendiği aktarıldı.

Bölgesel gerilim Irak’a da yansıdı

ABD-İran hattındaki çatışmaların Irak’a sıçraması, ülkedeki güvenlik dengelerini yeniden gündeme getirdi. Haşdi Şabi’nin açıkladığı veriler, bölgedeki gerilimin yalnızca iki ülke ile sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Yeni gerilim ihtimali

Uzmanlar, bölgede yaşanan gelişmelerin yeni bir çatışma dalgasına zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor. Açıklanan kayıp verileri ise Orta Doğu’daki kırılgan güvenlik ortamını bir kez daha gözler önüne seriyor.