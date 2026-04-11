Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik adımlar hız kazanırken, İsrail ile Lübnan arasında planlanan müzakerelerin yeri ve tarihi netleşti. ABD’li bir yetkili, görüşmelerin önümüzdeki hafta Salı günü Washington DC’de yapılacağını açıkladı.

Görüşmeler ABD Dışişleri’nde gerçekleşecek

İsrail basınına konuşan ABD’li yetkili, tarafların ABD Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geleceğini belirtti. Bu toplantının, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan temasların başlangıcı olması bekleniyor.

Üç ülke temsilcileri masada olacak

Diplomatik sürecin koordinasyonunda önemli isimlerin yer alacağı ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Mike Needham’in, görüşmeler öncesinde taraflarla temas kurduğu belirtildi.

Görüşmelerde Lübnan’ı Nada Hamadeh Moawad, İsrail’i Yechiel Leiter ve ABD’yi Michel Issa temsil edecek.

Netanyahu cephesinden henüz açıklama yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden görüşmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Netanyahu’nun daha önce Lübnan ile müzakerelerin “en kısa sürede” başlatılması talimatını verdiği biliniyor.

Hedef: Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve kalıcı anlaşma

İsrailli yetkililer, müzakerelerin temel başlıkları arasında Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılması hedefinin bulunduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, temaslar öncesinde Lübnan hattında bir ateşkes kararı alınmasının planlanmadığı da dikkat çekti.

Bölgesel dengeler açısından kritik adım

Washington’da yapılacak görüşmeler, yalnızca İsrail-Lübnan ilişkileri açısından değil, bölgedeki genel güvenlik dengeleri açısından da kritik bir döneme işaret ediyor. Tarafların masadan çıkacak sonuçlara göre yeni adımlar atması bekleniyor.