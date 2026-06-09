Hasan Can Kaya İzmir'e ne zaman geldi sorusu da bu merakın bir parçası. Ege'nin gösteri sanatlarına düşkün seyircisi, ünlü komedyeni sahnede görmek için fırsat kolluyor. İzmirli izleyiciler, yeni bir gösteri tarihinin açıklanıp açıklanmayacağını yakından takip ediyor.

Hasan Can Kaya İzmir'de sahne aldı mı?

Ünlü komedyen daha önce stand-up turneleri kapsamında İzmir seyircisiyle buluştu; 2024 yılında kentte özel bir etkinlik için hazırlık yapıldığı da duyurulmuştu. Ancak şu an için resmi bilet platformlarında duyurulmuş yeni bir İzmir gösterisi bulunmuyor. Kaya'nın gösterileri satışa çıktığı anda saatler içinde tükendiği için, olası bir İzmir tarihinin açıklanması halinde biletlerin hızla biteceğini tahmin etmek zor değil. Takvim güncellemeleri komedyenin sosyal medya hesaplarından ve bilet sitelerinden duyuruluyor.

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan komedyen, gösteri dünyasına sahneden değil kalemden girdi. Lise yıllarında film setlerinde çalıştı, ardından senaristliğe yöneldi ve uzun süre ekran arkasında üretti. Sevilen komedi dizisi 1 Kadın 1 Erkek'in senaryo ekibinde yer aldı. Sahne serüveni ise Hep Zemin adlı tek kişilik gösterisiyle başladı ve kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu.

Hasan Can Kaya Konuşanlar ile nasıl fenomen oldu?

Asıl çıkışını dijital platformda yayınlanan Konuşanlar programıyla yakaladı. Seyircilerin hikayelerini doğaçlama mizahla harmanlayan format, kısa sürede Türkiye'nin en çok izlenen komedi içeriklerinden birine dönüştü. Programın sahne versiyonunun biletleri karaborsaya düşecek kadar yoğun ilgi görüyor. Ünü ülke sınırlarını da aştı; komedyen geçtiğimiz yıl Avrupa'da yirmiden fazla gösteri sahneledi. Şimdi gözler, evlilik sonrası Türkiye'ye dönüş takviminde ve İzmir dahil yeni turne duraklarında.