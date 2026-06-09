İzmir’in Bornova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada otomobilin tırın altına girmesi sonucu 41 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken, tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Tıra arkadan çarptı!

Kaza, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak üzerinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, Burak Beder kontrolündeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, aracın tırın altına girdiği ifade edildi.

Araç içinde sıkıştı!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Araç içerisinde sıkışan sürücü Burak Beder, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu aracın içinden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda 41 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tır sürücüsü gözaltında!

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı ifade edildi.