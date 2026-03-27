Haberin gündeme gelmesiyle birlikte "Memurlara toplu taşıma bedava mı?" ve "Hangi memurlara ücretsiz ulaşım hakkı verildi?" soruları kamu personeli tarafından yoğun biçimde sorulmaya başlandı. Yeni düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını kapsamadığını ve yalnızca belirli görevlerde çalışan personeli kapsadığını belirtmek gerekiyor.

Hangi memurlar bu haktan yararlanıyor?

Yapılan düzenleme tüm memurları kapsamıyor; yalnızca iki özel meslek grubunu kapsıyor. Buna göre gümrük muhafaza memurları ve orman muhafaza memurları, görev yaptıkları şehirlerde belediye toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Söz konusu personellerin görevleri gereği şehir içinde sık sık hareket etmek zorunda olması, bu düzenlemenin çalışma koşullarını kolaylaştıran önemli bir adım olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Öğretmenler, polisler ve diğer kamu çalışanları ise bu uygulamanın dışında kalıyor.

Hangi araçlar ücretsiz?

Ücretsiz ulaşım hakkı yalnızca belediyelere bağlı toplu taşıma araçları için geçerli. Kapsama giren araçlar; belediye otobüsleri, metro, tramvay ve diğer belediye toplu taşıma sistemlerini içeriyor. Minibüs ve dolmuş hizmetleri ise bu uygulamanın dışında tutuluyor; bu hatlarda seyahat ücret ödenerek gerçekleştirilmeye devam edecek.

Uygulama ne zamana kadar sürecek?

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçen ücretsiz ulaşım hakkı 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak. Tüm memurlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması getirilmesi yönünde ise şu aşamada herhangi bir çalışma bulunmuyor. Böyle kapsamlı bir düzenlemenin yerel yönetimler üzerinde ciddi ekonomik yük oluşturabileceği de uzmanlar tarafından ayrıca vurgulanıyor.

Tüm memurlara ücretsiz ulaşım gelir mi?

Mevcut düzenleme yalnızca iki meslek grubunu kapsadığından, diğer kamu çalışanları ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanamıyor. Kapsamın genişletilmesine yönelik resmi bir çalışma da bugün itibarıyla gündemde yer almıyor. Uygulamanın mali boyutu göz önünde bulundurulduğunda, tüm kamu personelini kapsayacak bir genişlemenin belediyeleri ciddi biçimde zorlaması bekleniyor.