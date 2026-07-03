Nane, hem kolay yetiştirilebilmesi hem de güçlü aroması sayesinde yaz aylarında balkon ve bahçelerde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre eşek arıları çevrelerini büyük ölçüde koku alma duyularını kullanarak algılıyor. Nanenin salgıladığı yoğun mentollü aroma ise bu algıyı baskılayarak böceklerin yiyecek kaynaklarını tespit etmesini güçleştirebiliyor.

Bitki saksıda ya da doğrudan toprağa dikilebiliyor. Özellikle oturma alanlarının yakınına yerleştirildiğinde doğal bir koruma oluşturabiliyor. Yaprakların hafifçe ezilmesi veya düzenli budanması ise bitkinin doğal yağ salgısını artırarak kokunun daha yoğun hissedilmesini sağlayabiliyor. Böylece eşek arılarının bölgeye yönelme ihtimali azalabiliyor.

Lavanta ve Kadife Çiçeği Gibi Bitkiler de etkili

Etkili olan tek bitki nane değil. Lavanta, pelin otu, okaliptüs ve kadife çiçeği de güçlü kokularıyla eşek arılarının bulunduğu alanlardan uzaklaşmasına yardımcı olabilecek bitkiler arasında gösteriliyor.

Özellikle bahçe masalarının çevresi, balkon girişleri ve teras kenarlarına dikilen aromatik bitkiler doğal bir koku bariyeri oluşturabiliyor. Bu yöntem, açık havada geçirilen zamanı daha konforlu hale getirmeyi amaçlarken aynı zamanda çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Birkaç püf noktası daha

Uzmanlar, aromatik bitkilerin eşek arılarını tamamen ortadan kaldıran kesin bir yöntem olarak görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu bitkiler, doğru konumlandırıldığında ve bahçe bakımının düzenli yapılmasıyla birlikte destekleyici bir etki sağlayabiliyor.

Eşek arılarının ilgisini çeken açıkta bırakılmış yiyecekler, şekerli içecekler ve çöp kutularının düzenli temizlenmesi de alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Doğal bitkiler ile hijyen kurallarının birlikte uygulanması, yaz aylarında balkon, teras ve bahçelerde eşek arılarından kaynaklanan rahatsızlığın azalmasına katkı sağlayabiliyor.