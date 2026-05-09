Son Mühür- Gazeteci Seda Selek 30 Nisan'daki son yayınında,

''“Halk TV ekranlarındaki son günüm. Bir karar aldım. 2 sene önce de yaşanmıştı benzer bir şey ama şartlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var'' sözleriyle Halk Tv'ye veda ettiğini duyurmuştu.

Selek'in ayrılma kararının ardından aynı kurumda birlikte mesai yaptığı arkadaşı Soner Dağıstanlı,

''33 yıllık meslek hayatımda tanıdığım en karakterli insanlardan biri Seda Selek. İyi ki seni tanıdım, iyi ki varsın ve iyi ki arkadaşımsın. Haklı sebeplerinin de yanındayım'' sözleri ve iki yakın arkadaşın birlikte olduğu duygusal bir mesajla Selek'e destek vermişti.

Destek mesajı ipleri kopardı...



Dağıstanlı'nın Selek'e yönelik destek mesajının Halk Tv yönetiminde soğu karşılandığı ortaya çıktı.

Dağıstanlı yayınladığı son mesajıyla Halk Tv'yle yolları ayrıma kararı verdiklerini belirterek, gerekçe olarak da Seda Selek'le yan yana durdukları fotoyla süslediği mesajı olduğunu açıkladı.

Her iki taraf için de...

Soner Dağıstanlı mesajında,

5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı. Bu paylaşım gerekçe gösterilerek ekrandan alındım.

Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan Halk TV izleyicilerine ve tüm emekçi iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Hacaloğlu'ndan tam destek...



Soner Dağıstanlı'ya destek veren Hilmi Hacaloğlu,

''Sorel Dağıstanlı ile Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklandığı 24 Mart sabahı erken saatlerde Halk TV'de yayındaydık. Her zaman iyi gazeteci oldu Sorel. Çalışkan, işinin ehli, konuklarına saygılı. Arkadaşı meslektaşı Seda Selek'in yanında durduğu için yaşadıkları kabul edilemez. Dahası bu ve benzeri durumlar normalleştiriliyor. Hiç normal değil. Yanındayım'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.