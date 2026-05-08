Son Mühür - DSÖ salgın hastalıklar uzmanı Maria van Kerkhove, hantavirüsün COVID-19’daki gibi hava yoluyla yayılmadığını, bulaşın daha çok yakın ve uzun süreli temas sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. Mevcut tablonun, yaklaşık altı yıl önce COVID-19 salgınının ilk döneminden tamamen farklı bir yapıya sahip olduğunu belirten van Kerkhove, kamuoyundaki endişelerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi

Hollanda bandıralı MV Hondius adlı lüks kruvaziyerde ortaya çıkan salgında, şimdiye kadar tespit edilen sekiz şüpheli vakadan beşi doğrulandı. Virüs nedeniyle 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, eşi ve bir Alman vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer vakalarla ilgili incelemelerini sürdürürken, hantavirüsün insandan insana bulaştığının bu olayla birlikte ilk kez kayıt altına alındığı belirtildi.

Yeni vakalar görülebilir

1 Nisan’da Arjantin’den hareket eden ve 10 Mayıs’ta İspanya’daki Kanarya Adaları’na ulaşması planlanan MV Hondius’nda yaklaşık 150 yolcu ile mürettebatın bulunduğu bildirildi. Tedros Ghebreyesus, virüsün ilk görüldüğü kişilerin Güney Amerika’da katıldıkları bir kuş gözlem gezisi sırasında enfekte olmuş olabileceğini ifade etti. BBC’nin aktardığına göre, hastalığın altı haftaya kadar uzayabilen kuluçka süresi nedeniyle ilerleyen günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Ülkeye dönenler izole ediliyor

Gemiden daha önce St Helena Adası’nda ayrılan 29 yolcunun takibi için uluslararası çapta çalışma başlatıldı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkeye dönen bazı yolcuların tedbir amacıyla kendilerini izole ettiğini duyurdu. İspanyol yetkililer ise MV Hondius’nun Tenerife’ye ulaşmasının ardından İngiliz ve Amerikan vatandaşlarının özel uçaklarla tahliye edilmesi konusunda Londra ve Washington yönetimleriyle temasların sürdüğünü bildirdi.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Virüsün, kemirgenlerin kurumuş idrar, dışkı ve salya partiküllerinin havaya karışıp solunmasıyla; bazı vakalarda ise ısırık ya da tırmalama sonucu geçtiği belirtiliyor. Hastalık çoğunlukla ateş, halsizlik ve kas ağrılarıyla kendini gösterirken, ilerleyen süreçte solunum yetmezliği gibi ciddi tablolara yol açabiliyor. Bazı hastalarda ise iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ağır komplikasyonların görülebildiği ifade ediliyor.