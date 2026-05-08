CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de canlı yayına katılım gösterdi. Burada soruları yanıtlayan ve açıklamalarda bulunan Özel, AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Görüşemedim, ulaşamadım!"

Burcu Köksal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Köksal, "Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, "Arıyoruz, açmıyor" dediler. Bir takım söylentiler duyulmuştu, anladınız mı?. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Demin bir yalanlama gelmedi." ifadelerini kullandı.