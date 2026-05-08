Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek çarşı ve mahalle bekçisi alımları için geri sayım sürüyor. Mahallelerin güvenliğini sağlamak amacıyla görev almak isteyen vatandaşlar, yeni dönemde hangi kuralların geçerli olacağını araştırmaya başladı. Nisan ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni mevzuat, başvuru sürecini ve mesleğin icra edilme biçimini tamamen değiştirdi. Adayların karşısına çıkan bu yeni tabloda eğitim durumu, askerlik ve ikamet gibi temel şartların yanı sıra sahadaki görev yetkilerinde de önemli güncellemeler bulunuyor. İşte gelişmenin tüm ayrıntıları...

BAŞVURU İÇİN YAŞ VE EĞİTİM KRİTERİ NETLEŞTİ

Yapılan son düzenlemeyle adayların taşıması gereken temel nitelikler kesin çizgilerle belirlendi. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma kuralı aynen korunuyor. Başvurunun yaş sınırında ise dikkat çeken bir güncelleme yapıldı. Bekçilik başvurusu yapacak adayların 18 ile 31 yaş aralığında bulunması gerekecek. İkametgah ve askerlik durumları da adayların değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu şartları taşımayan vatandaşların başvuruları direkt geçersiz sayılacak.

MESAİ SAATLERİNDE VALİLİK İZNİ DETAYI

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süreleri de yeniden düzenlendi. Bekçiler için haftalık çalışma süresi standart olarak 40 saat şeklinde belirlendi. Görevin yoğunluğu, personel eksikliği veya asayişi ilgilendiren özel durumlarda bu süre uzatılabilecek. Valiliklerin onayı alınması şartıyla haftalık mesai 56 saate kadar çıkabilecek. Görevli personelin fazla çalıştığı bu saatler, ilerleyen süreçte dinlenme zamanlarına ilave edilecek. Mesai saatleri ağırlıklı olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan gece dilimini kapsayacak. Doğal afet, salgın hastalık veya olağanüstü hal gibi durumlarda ise Bakanlık onayıyla bu saatler dışında da görevlendirme yapılabilecek.

DEVRİYE VE ÜST ARAMA YETKİLERİ SINIRLANDIRILDI

Sahada görev yapan personelin yetki sınırları ve devriye kuralları da yeniden tanımlandı. Bekçiler en az iki kişilik ekipler halinde devriyeye çıkacak ve gruptaki kıdemli personel amir konumunda bulunacaktır. Taşınan tabancalar görev süresince kılıfında tutulacak, sadece tehlike anlarında kullanıma hazır hale getirilecek. Geceleri suç oluşumunu engellemek amacıyla aralıklarla yer mekan fark etmeksizin düdük çalınacak. Durdurulan şüpheli şahısların üzerinde tehlikeli bir cisim veya silah bulunduğuna dair makul bir şüpheyle karşılaşılırsa, sadece kıyafet üzerinden elle dıştan yoklama yapılabilecek. Araçlarda ise detaylı arama işlemi gerçekleştirilemeyecek, sadece dışarıdan bakıldığında görülebilen alanlar kontrol edilecektir.

YENİ İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK

2026 yılı bekçi alımına yönelik henüz resmi bir kontenjan veya başvuru tarihi açıklanmadı. Yönetmelikte ki değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvuru ekranı erişime açılacak ve adaylar belirlenen bu yeni kurallar doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirebilecek.