Son Mühür - Ünlü oyuncu Halil Ergün, evinin ölümünden sonra müze olarak kullanılmasını talep etti. Bu isteğin, yalnızca kişisel bir arzu değil, aynı zamanda kültürel bir mirası gelecek kuşaklara aktarma amacı taşıdığı belirtiliyor.

'Yaşam Müzesine' dönüştürdü

Ergün, yaşamı boyunca biriktirdiği deneyimlerin ve sanat serüveninin bir müze aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının kendisini sevindireceğini belirtti. Halil Ergün, evinin bir “yaşam müzesi”ne dönüşerek Türk sinemasının tarihine ışık tutmasını ve ziyaretçilere ilham vermesini hedeflediğini ifade etti.