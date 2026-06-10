Okul öncesi seviyesinden lise son sınıfa kadar olan geniş bir yelpazede teknoloji okuryazarlığının ders içeriklerine yedirildiğini aktaran Tekin, İzmir'deki okullarda da öğrencilerin bu yeni yaklaşımla yetişeceğini belirtti. Yenilenen ders müfredatlarında Türk devletlerinin tarihsel geçmişi ve modern dönemdeki yapısal gelişimleri en ince ayrıntısına kadar işlenecek.

Ders içeriklerinde coğrafi terim değişikliği

Tarih ve coğrafya derslerinin içeriğinde çok önemli bir terminoloji değişikliğine gidildi. Bakan Yusuf Tekin'in paylaştığı verilere göre, uzun senelerdir kullanılan "Orta Asya" kavramı tüm ders kitaplarından ve eğitim programlarından bütünüyle çıkarıldı. Bu coğrafi ifadenin yerine, milli şuur ve tarihsel gerçekliklerle örtüşen "Türkistan" kelimesinin kullanılmaya başlandığı bildirildi. İzmir'de eğitim gören yüz binlerce genç, yeni dönemde sıralarında görecekleri basılı kitaplarda artık bu yeni ve anlamlı kavram üzerinden eğitim alacaklar.

Seçmeli havuzunda ortak kitaplar yoğun ilgi gördü

Bir dönemler hayata geçirilmesi dahi imkansız olarak değerlendirilen ortak kitap projeleri tamamen gerçeğe dönüştürüldü. Ortak tarih, ortak Türk edebiyatı ve ortak Türk dünyası coğrafyası ders kitaplarının hazırlık aşamalarının başarıyla noktalandığını aktaran Tekin, geride bıraktığımız dönemde Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrencinin bu dersleri seçmeli olarak aldığını duyurdu. Yapay zeka teknolojilerindeki birikimlerini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Tekin, haziran ayının son günlerinde İstanbul'da icra edilecek ve yapay zekanın insani boyutlarını merkeze alacak olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne tüm paydaş ülkelerin bakanlarını davet etti.

Akademik tanınma ve kurumsal zemin güçleniyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise yükseköğrenim alanındaki stratejik hedefleri aktardı. Devlet başkanlarının mutabakat sağladığı Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın aktif şekilde işletilmesinin ortak bir ödev olduğunu hatırlatan Özvar, Türk Akademisi ile yapılan mutabakat zaptının bilimsel ve akademik bütünleşme açısından hayati bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu iş birliği zemini sayesinde yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, akademik hareketliliğin artırılması ve diplomaların karşılıklı tanınma mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.