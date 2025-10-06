Son Mühür- Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın yaklaşık üç yıl süren ilişkisi geçtiğimiz ay son bulmuştu. Ayrılığın ardından birçok iddia ortaya atılmış, bazı magazin kaynakları Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye onay vermediğini ileri sürmüştü.

Arzu Sabancı’dan açıklama

İddiaların ardından Arzu Sabancı sessizliğini bozmuş ve oğlunun özel hayatına asla karışmadığını belirtmişti. Sabancı açıklamasında, “Hande herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif ve değerli bir genç kız. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik” sözlerini kullanmıştı.

“İhanet yok, kimseye saygısızlık yapılmasın”

Tüm bu söylentilerden sonra Hakan Sabancı da konuyla ilgili konuşmuş ve ayrılığın nedeninin dış etkenlerle ilgisi olmadığını vurgulamıştı. “Hande ile çok güzel bir ilişkimiz vardı, bitirme kararı aldık. İhanet söz konusu değil. Özellikle anneme yapılan saygısız yorumlar beni çok üzüyor” ifadeleriyle noktayı koymuştu.

Hande Erçel sessizliğini korudu

Ayrılık sonrası açıklama yapmayan Hande Erçel, tüm dikkatini kariyerine yöneltti. Şu sıralar “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde rol alan oyuncu, Paris Moda Haftası’na da katılarak kombinleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sabancı’nın beğenisi olay yarattı

Ancak geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı’nın yaptığı bir hareket, magazin gündemini yeniden karıştırdı. Paris Moda Haftası’nda boy gösteren bir diğer ünlü isim Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı kombine kalp bırakan Sabancı’nın bu beğenisi kısa sürede fark edildi.

Beğenisini hızla geri çekti

Sabancı, beğenisinin fark edildiğini anladıktan kısa süre sonra kalbini geri çekti. Ancak sosyal medya kullanıcıları ekran görüntülerini çoktan paylaşmıştı. Bu hareket, “yeni bir sayfa mı açılıyor?” yorumlarını da beraberinde getirdi.