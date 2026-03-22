İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen bina çökmesi paniğe neden oldu. Ayvansaray Mahallesi’nde bitişik nizamda bulunan yapıların çökmesi sonucu çok sayıda kişi enkaz altında kalırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Binalar çöktü, ekipler hızla sevk edildi

Olay, 22 Mart 2026 günü saat 12.14 sıralarında Eğrikapı Caddesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde 28, 30 ve 32 numaralı binaların tamamen çöktüğü tespit edildi.

10 kişi kurtarıldı, 1 kişi için umutlu bekleyiş

Enkaz altında kalan vatandaşlara yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, göçük altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Doğal gaz ihtimali zayıf: Resmi açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ ekipleri olayın hemen ardından bölgede inceleme başlattı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir doğal gaz sızıntısı ya da patlama bulgusuna rastlanmadığı açıklandı.

Ayrıca olası risklere karşı çevredeki binaların doğal gaz akışı kesilirken, güvenlik önlemleri kapsamında hat vanalarının kapatıldığı bildirildi.

Kaçak kullanım ve ihbar kaydı bulunamadı

Yetkililer tarafından yapılan teknik incelemelerde, son iki yıla ait ihbar kayıtları da detaylı şekilde incelendi. Buna göre, söz konusu binalarda gaz kokusu, patlama ya da tesisat arızasına ilişkin herhangi bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca bölgede yapılan kaçak kullanım taramalarında da herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Binaların mühendislik hizmeti almadan inşa edildiği belirlendi

İlk değerlendirmelerde çöken yapıların mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş olabileceği tespit edildi. Bu durum, çökme nedenine ilişkin önemli bir detay olarak öne çıktı.

Vatandaş beyanlarında ise farklı iddialar yer aldı. Bazı görgü tanıkları binaların kendiliğinden çöktüğünü ifade ederken, bazıları patlama ihtimali üzerinde durdu.

Farklı ihtimaller araştırılıyor

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak kapsamlı teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini bildirdi. Özellikle doğal gaz dışında farklı enerji kaynaklarının kullanılmış olabileceği ihtimali de değerlendirmeye alındı.

Öte yandan, çöken binalardan birinde doğal gaz aboneliğinin bulunmadığı bilgisi de dikkat çekti.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Faciaya ilişkin incelemeler tüm kurumların koordinasyonunda devam ederken, olayın nedenine ilişkin tüm ihtimaller titizlikle değerlendiriliyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz sürüyor.