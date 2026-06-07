Olağanüstü kongre sürecine giren Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışırken, adaylardan Hakan Safi'nin peş peşe patlattığı transfer bombaları spor dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Aziz Yıldırım ile yarışan Safi'nin, dünya yıldızlarının ardından İtalya Serie A ekibi Inter’de forma giyen A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını öne sürmesi arama motorlarındaki arama hacmini zirveye taşıdı. Taraftarlar şimdi bu dev iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelip gelmeyeceğini bekliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, genel kurulda zaferle ayrılması halinde sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak bir transfer hamlesine imza attı. Seçim çalışmalarını sürdüren Safi, İtalya'da Inter forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile büyük ölçüde el sıkıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda milli yıldız ile kişisel şartlar üzerinde mutabakat sağlandı. Hakan Safi, başkan seçildiği takdirde oyuncunun sarı-lacivertli çubuklu formayı giyeceğini net bir dille kamuoyuna duyurdu.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ İÇİN KAÇ YILLIK ANLAŞMA YAPILDI VE MAAŞI NE KADAR?

Seçim hamleleriyle dikkat çeken Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferinin detaylarını da paylaştı. Safi'nin sunduğu 3 yıllık projeyi ve sözleşme teklifini kabul eden yıldız futbolcuyla, yıllık 9 milyon euro maaş karşılığında prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Sürecin bittiğini açıkça ifade eden Safi, basına yaptığı açıklamada "Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti, onu da açıkladık." diyerek taraftara müjdeyi verdi.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI HAKAN SAFİ BAŞKA HANGİ FUTBOLCULARLA ANLAŞTI?

Fenerbahçe genel kurulunda başkanlığa aday olan Hakan Safi, transfer listesinde sadece Hakan Çalhanoğlu ile sınırlı kalmadı. Daha önce dünyaca ünlü futbolcular Mason Greenwood, Luis Suarez ve milli stoper Merih Demiral ile anlaştığını duyuran Safi'nin son bombası ise Robert Lewandowski oldu. Barcelona ile yollarını ayıran Polonyalı golcü ile de temasa geçen Safi'nin, tecrübeli forvet ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda ortak noktada buluştuğu iddia edildi.