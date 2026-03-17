Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada hem Ramazan ayının anlam ve önemine dikkat çekti hem de yeni ibadethanenin özelliklerini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan’ın açıklamaları, birlik, maneviyat ve toplumsal dayanışma vurgusuyla öne çıktı.

“Bu manevi atmosferi sizlerle teneffüs etmekten memnuniyet duyuyorum”

Açılış programında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına samimi ifadelerle başladı.

Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, sohbetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmekten bu manevi atmosferi siz kıymetli kardeşlerimle teneffüs etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." sözleriyle katılımcılara seslendi.

Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

“Ramazan yalnızca oruç ayı değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının yalnızca oruç ibadetinden ibaret olmadığını belirterek, ayın manevi yönüne dikkat çekti.

"Biliyorsunuz Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur’an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır." diyen Erdoğan, bu dönemin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, "Bu rahmet mevsimini hepimizin en güzel şekilde değerlendirdiğine, inşallah en verimli surette ihya ve idrak ettiğine inanıyorum." sözleriyle temennilerini dile getirdi.

5 bin kişilik cami Ankara’ya kazandırıldı

Açılışı yapılan Hacı İbrahim Demir Camisi’nin teknik ve mimari özelliklerine de değinen Erdoğan, yapının Ankara için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

"Kıymetli kardeşlerim, birazdan sizlerle birlikte Hacı İbrahim Demir Camimizin açılışını yapacak, Ankara’mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış olacağız." diyen Erdoğan, caminin kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek."

Sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor

Caminin yalnızca ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam merkezi olarak tasarlandığını belirten Erdoğan,

"3100 metrekare iç alana sahip camimiz, Kur’an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7’den 70’e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor." dedi.

“Hayırlı uğurlu olsun”

Konuşmasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konumu ve özellikleri itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Camimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerimizi ve Çankaya Müftülüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

