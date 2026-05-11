İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'in siyasetçileri etkinliklere, görüşmelere, çalışmalara katılım göstererek İzmir siyasetinde gündemi belirliyorlar. Bu kapsamda AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, dikkat çeken bir organizasyona katılım gösterdi. Başdaş, İzmir Kütahyalılar Platformu tarafından düzenlenen Dernekler Arası Futbol Turnuvası’nın final maçında yer aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başdaş, "İzmir Kütahyalılar Platformu tarafından düzenlenen Dernekler Arası Futbol Turnuvası’nın final maçında büyük heyecana ortak olduk. Turnuva boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyon olan Kuşulular Derneği’ni gönülden tebrik ediyor, kupalarını takdim etmekten memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Final karşılaşmasını başarıyla yöneten değerli hakem Hakan Ceylan’a da emeklerinden dolayı kupasını takdim ettik. Dostluk, kardeşlik ve birlik ruhunun ön planda olduğu bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.