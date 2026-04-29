İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bir düzensiz göçmen operasyonuna daha imza atıldı. Operasyon kapsamında, fiber karinalı lastik botla geçiş yapma amacında olan 24 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 kişi de gözaltına alındı.

İHA ile tespit edildi!

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bölgede görev halinde olan insansız hava aracı (İHA) denizde bir hareketlilik olduğunu belirledi. Fiber karinalı lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler hızla bölgeye intikal etti.

2’si çocuk 24 kişi!

Operasyonda kapsamında yakalanan düzensiz göçmenler arasında 2 çocuk olduğu belirlendi. Göçmenlerin sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

1 kişi gözaltında!

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

