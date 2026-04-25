İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyasi partiler tempolarını azaltmadan toplantılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda bir toplantı da, AK Parti İzmir teşkilatından geldi. AK Parti İzmir'de istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılanlar arasında; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli de yer aldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, toplantıya yönelik yaptığı paylaşımda, "Balçova, Seferihisar, Narlıdere, Güzelbahçe, Karaburun, Urla ve Çeşme ilçe teşkilatlarımızın 3 Kademe İlçe Başkanları, Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Başkanlarımızla istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik.

Mahallelerimizden başlayan bu büyük yürüyüşü, istişareyle güçlendiriyor; teşkilatımızın azmi ve millet sevdamızla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz.

Toplantımıza katılım sağlayan, katkı sunan ve davamıza emek veren tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. dedi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ise, "Balçova, Seferihisar, Narlıdere, Güzelbahçe, Karaburun, Urla ve Çeşme ilçe teşkilatlarımızın üç kademe ilçe başkanları ve mahalle başkanlarımızla istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantımızda İl Koordinatörümüz, Sayın Vekilimiz Adnan Günnar’ın teşkilat sunumlarını dinledik." ifadelerini kullandı.

