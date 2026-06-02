Son Mühür - THK Güzelbahçe Şube Başkanı ve Çevre Mühendisi Yakup Ateş, çevre konusu gündeme geldiğinde genellikle yere atılan çöpler ve geri dönüşüm uygulamalarının akla geldiğini belirterek, günümüzde çevre sorunlarının bunun çok ötesine geçen geniş kapsamlı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Ateş'in sözleri şu şekilde:

"Bugün çevreyi konuşurken sadece atıkları değil; kuruyan su kaynaklarını, kirlenen denizleri, azalan tarım topraklarını, artan yangın risklerini ve iklim değişikliğinin etkilerini de konuşmak zorundayız. Çevreyi parçalar halinde değil, bir bütün olarak değerlendirmeliyiz."

"Körfez yalnızca denizden ibaret değildir...''

İzmir Körfezi'nin kentin çevresel sağlığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Ateş, zaman zaman yaşanan koku problemleri, müsilaj benzeri oluşumlar ve su kalitesindeki değişimlerin yalnızca estetik değil, ekolojik bir mesele olduğuna dikkat çekerek, "Körfez yalnızca denizden ibaret değildir. Körfez; arıtma sistemlerinin etkinliğini, dere yataklarının durumunu, sanayi ve yerleşim baskısını, iklim değişikliğinin etkilerini ve kent yönetim anlayışını birlikte yansıtan büyük bir çevre göstergesidir." dedi.

''Her zaman korumalıyız...''

Son yağışlarla birlikte baraj seviyelerinde görülen artışın sevindirici olduğunu ancak bunun rehavet oluşturmaması gerektiğini ifade eden Ateş, "Su tasarrufu artık bir tercih değil, zorunluluktur. İklim değişikliği nedeniyle yağış rejimleri değişiyor. Bir yıl yoğun yağış alırken diğer yıl ciddi kuraklık yaşayabiliyoruz. Bu nedenle suyu sadece yağmur yağdığında değil, her zaman korumalıyız." şeklinde konuştu.

''Temiz su kadar sağlıklı toprak da yaşamın temelidir''

İzmir'in verimli tarım alanlarının yapılaşma baskısı altında olduğuna dikkat çeken Ateş, gıda güvenliği açısından tarım topraklarının korunmasının stratejik önem taşıdığını belirterek, "Temiz su kadar sağlıklı toprak da yaşamın temelidir. Topraklarımızı kaybettiğimizde sadece üretim alanlarımızı değil, gelecekteki gıda güvencemizi de kaybetmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

''Bir sigara izmariti...''

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığını vurgulayan Ateş, "Bir sigara izmariti, bir cam parçası veya ihmal sonucu yakılan bir ateş, binlerce hektarlık doğal yaşam alanının yok olmasına neden olabiliyor. Yangınla mücadele sadece kurumların değil, toplumun tamamının sorumluluğudur." dedi.

Yakup Ateş, açıklamasının sonunda çevre meselesinin artık sadece doğayı koruma çerçevesinde ele alınamayacağını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

"Temiz hava, temiz su ve sağlıklı toprak olmadan ekonomik kalkınmadan, sağlıklı yaşamdan ve sürdürülebilir gelecekten söz etmek mümkün değildir. Çevreyi korumak sadece ekolojik bir görev değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve stratejik bir zorunluluktur. Dünya Çevre Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum."