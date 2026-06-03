Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Günay'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını duyururken gözler cuma günü gerçekleştirilecek başkan vekili seçimine çevrildi. Sadece CHP’li isimlerin olduğu meclis grubunda kimin başkan vekili olacağı merak edilirken AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, Son Mühür’e konuşarak süreci yorumladı, uyarılarda bulundu.

“Tartışma sesleri sokaklarda yankılandı”

Güzelbahçe’nin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Durankuş, “CHP kendi içinde bölünmüş durumda. Kendi içlerinde bir çatışma var. Tutuklanan belediye başkanı farklı bir aday gösteriyor, siyasi örgütün içinde Kemal Kılıçdaroğlu grubuyla ayrılanlar var. Onlar da Kılıçdaroğlu ile iletişime geçip kendisine çekmek istedikleri meclis üyelerinden aday çıkarmak istiyorlar. Cuma günü bir başkan vekilinin belirlenip belirlenmeyeceği kesin değil çünkü ciddi sıkıntılar var. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptılar, tartışma sesleri Güzelbahçe sokaklarında yankılandı. Bir araya gelemiyorlar. Meclis üyelerinden Ayşe Akın’ın isminin öne çıktığı ifade edildi. Yine meclis üyelerinden Altan İnanç ve Osman Kaçmaz da var aday olmak isteyen diye duyduk” ifadelerini kullandı.

Günay'a tepki: Bu ego onu bitirdi...

“Güzelbahçe kötü bir süreçten geçiyor. Yapılmış ve yarım kalmış ihaleler, çalışmalar var” sözleriyle devam eden ilçe başkanı Durankuş, “Güzbel marketler, kafeteryalar var. Personel ciddi tedirginlik yaşıyor. Birçoğunun maaşlarını alamadığını duyuyoruz. Daha önce de zaten büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz. Tutuklanan başkan ‘Kim maaş isterse işine son verin’ diyormuş. Maalesef ki kendisinin ‘Sadece ben varım’ şeklinde bir egosu vardı, bu ego da onu bitirdi. Bizi arayıp ödeme alamadıklarını söyleyenler var. Çalışan 750’ye yakın personel var, onlar çok mağdur. Aslında Güzelbahçe’nin hepsi mağdur. Yapılan bir iş yok, hepsi göstermelik. Sadece sahil şeridini yaptılar, o da imar kanununa aykırı şekilde yapıldı. Açtıkları marketlerin ruhsatı yok, hepsi ruhsatsız. Vatandaş tedirgin durumda, gelecek olacak başkan vekili için de tedirgin. Çünkü artık Güzelbahçe için hiçbir proje için imza atmayacak. Vatandaş da müteahhitler de çok tedirgin” dedi.

“Kılıçdaroğlu/ Özelci olmakla faydanız olmaz”

AK Parti olarak Güzelbahçe için her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarının da altını çizen Durankuş, “Şimdi kendi içlerinden meclis üyesi seçecekler. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Güzelbahçe’de tartışmaları artık bırakmalılar. Belediyede hizmet için yarışmalılar. Cuma günü yarışa girecek kişiler ‘Başkan olacağız’ egosu ile yarışa girmemeli. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özelci olmakla belediyeye faydanız olmaz. Eğer gerçekten hizmet etmek istiyorsanız o koltuğa oturun” diye konuştu.