Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile vergi dairesi borçlarını kapsayan bu yeni mevzuat çalışması, esnafın taksitlendirme süreçlerinde karşılaştığı duvarları yıkmayı hedefliyor. İzmir genelinde gerçekten ekonomik darboğazda olduğu belirlenen ve "zor durumda" statüsüne alınan mükellefler, taslağın yasalaşmasıyla birlikte kamu borçlarını çok daha esnek şartlar altında kapatabilme şansına erişecek.

İzmir Esnafını Sevindiren 1 Milyon Lira Formülü

Yapılandırma işlemlerinin önündeki en büyük bürokratik pürüzlerden biri olan teminat gösterme şartı, bu yeni paketle birlikte önemli ölçüde tarihe karışıyor. İzmir'deki ticari faaliyette bulunan bir vatandaşın 1 milyon liraya kadar olan kamu borcu için artık herhangi bir güvence veya ipotek talep edilmeyecek. Miktarın daha yüksek olduğu durumlarda ise mükellefi kollayan bir hesaplama metodu uygulanacak. Örneğin; kurumuna 2 milyon lira borcu olan bir İzmirli iş insanı, ilk 1 milyon liralık dilim için hiçbir teminat vermeyecek, ancak aşan 1 milyon liranın yüzde 50'si olan 500 bin liralık bölüm için teminat mektubu sağlamak durumunda kalacak.

Tecil Faizlerinde Enflasyon Ayarı

Mevcut kanunlar çerçevesinde uygulanan 72 aya kadar vadelendirme işlemlerinde, borçluların karşısına yıllık yüzde 39 gibi ciddi bir tecil faizi çıkıyordu. NTV ve Türkiye Gazetesi tarafından duyurulan son gelişmelere göre, ilgili bakanlık bu faiz oranını aşağı çekmek için düğmeye bastı. İndirilecek yeni oranın referans noktası ise yüzde 32 seviyelerindeki güncel enflasyon olacak. Planlanan bu düşüş sayesinde, İzmir'de 1 milyon lira borcu olan bir mükellefin yıllık fazladan katlanmak zorunda kaldığı 390 bin liralık faiz maliyeti, oranın yüzde 30'a ayarlanmasıyla 300 bin liraya inerek işletmeye tasarruf sağlayacak.

Aylık Ödemelerde ve Çift Faiz Sarmalında Yeni Düzen

Maliyetlerdeki bu rahatlama aylık taksit çizelgelerinde de hemen fark edilecek. Yüzde 39 faiz oranıyla 12 ay vadeye bölünen 1 milyon liralık borcun aylık ödemesi 115 bin 833 lira olarak gerçekleşirken, yeni oranlarla bu rakam 108 bin liraya kadar gerilemiş olacak. İzmirli mükelleflerin düzenlemeden beklediği bir diğer kritik adım ise, ana paraya binen gecikme zamları üzerinden yapılandırma aşamasında tekrar tecil faizi hesaplanmasıyla ortaya çıkan "faizin faizi" sarmalının tamamen ortadan kaldırılması ve borçların hakkaniyetli bir şekilde tahsil edilmesi.