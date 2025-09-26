Son Mühür/ Begüm Mol- Güzelbahçe Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini kökten iyileştirecek olan ve İzmir'in en modern tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan "Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi"ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Temeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde atılan bu devasa proje, taahhüt edildiği gibi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tesisin açılışı için geri sayım sürerken, Belediye Başkanı Mustafa Günay, merkezin son durumunu yerinde inceleyerek bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 28 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan merkezde, 500 metrekarelik inşaat alanı içinde 200 adet modern kulübe yer alıyor.

Kapsamlı hizmet anlayışı ve ileri teknoloji donanım

Yeni yaşam merkezi, sokak hayvanlarının sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da en üst düzeyde gözetiyor. Merkez, hayvanlara yönelik geniş ve ferah yaşam alanlarının yanı sıra, tam donanımlı bir veteriner kliniği barındıracak. Tedavi ve bakım süreçlerinin en yüksek standartlarda yürütülmesi amacıyla, tesiste ileri teknoloji tıbbi cihazlar ve ekipmanlar yer alacak. Bu modern ve huzurlu ortam, sokak hayvanlarının her türlü tıbbi müdahale ve iyileştirme çalışmalarının titizlikle yapılabilmesine olanak tanıyarak, ilçe genelindeki hayvan sağlığı hizmetlerini yeni bir seviyeye taşıyacak. Merkezin sunduğu geniş olanaklar, hayvan severler için de önemli bir güven kaynağı olacak.

Örnek bir proje: Hayvan hakları bilinci yükseliyor

Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Özel Türk Koleji’nin ortaklaşa hayata geçirdiği bu devasa tesis, sadece güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmanın ötesinde, ilçe genelinde hayvan hakları bilincinin artmasına da büyük katkı sağlayacak. Merkez, sokak hayvanlarının artık yalnızca barınmakla yetinmeyip, düzenli olarak tedavi edileceği ve beslenme ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanacağı bir model oluşturuyor. Başkan Günay, merkezin açılmasıyla hem sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artacağını hem de sokakların ve can dostların güvenliğinin sağlanmış olacağını vurguladı.

Başkan Günay: "3 ekim Cuma Günü tüm hayvan severleri açılışa bekliyoruz"

Bir yıl gibi kısa bir sürede böylesine modern ve büyük bir tesisi faaliyete geçirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Günay, projenin hayata geçmesindeki değerli katkılarından dolayı İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış’a ve okul yönetimine içten teşekkürlerini iletti. Başkan Günay, “Bu büyük eser, sokaktaki can dostlarımızın çok daha modern bir alanda yaşamalarına imkân sağlarken, aynı zamanda ilçemizin bu alandaki sorumluluğunu da yerine getiriyor,” dedi. Başkan Günay, merkezin kapılarını resmen açacağı tarihi de duyurarak, 3 Ekim Cuma günü saat 10:30’da tüm hayvan severleri ve ilçe vatandaşlarını açılış törenine davet etti.