Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'in köklü tarihi ve kültürel zenginliklere sahip ilçesi Efes Selçuk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim alanı olarak ev sahipliği yaptı. Geleceğin mimarları, akademik bilgilerini saha çalışmalarıyla pekiştirmek ve kentin benzersiz mimari dokusunu yerinde gözlemlemek amacıyla Efes Selçuk'u proje alanı olarak seçti. Bu özel eğitim gezisi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine tarihi bir perspektiften bakmalarını sağlayarak, teorik bilgileri pratik deneyimlerle harmanlama fırsatı sundu. Tarihi derinliği ve modern yaşamın izlerini bir arada barındıran kent, genç zihinler için eşsiz bir laboratuvar işlevi gördü.

Teorik bilgiler ve teknik destek belediyeden geldi

Uygulamalı ders programının ilk aşamasında, öğrencilere Efes Selçuk Belediyesi tarafından kapsamlı bir bilgilendirme desteği sağlandı. Dersin açılış bölümünde, Belediye bünyesindeki tarihçi Tolga Mert, öğrencilere kentin köklü geçmişi, mimari evrimi ve sahip olduğu kültürel değerler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Bu tarihsel arka plan, öğrencilerin proje alanlarını daha derinlemesine anlamalarına yardımcı oldu. Ardından, İmar İşleri Müdürlüğü'nden teknik personel, mimarlık projelerine doğrudan katkı sağlayacak teknik detaylar ve güncel imar düzenlemeleri konusunda özel sunumlarla öğrencilere destek verdi. Belediyenin bu çok yönlü katkısı, akademik eğitim ile kentsel uygulama arasındaki bağı güçlendirdi.

Tarihsel arka planla bütünleşen yerinde incelemeler

Teorik ve teknik bilgilendirmelerin tamamlanmasının ardından öğrenciler, belirlenen proje sahalarını yerinde incelemek üzere alan gezisine çıktı. Mimarlık Fakültesi öğrencileri, tarihi kalıntıların modern kent yaşamıyla nasıl bütünleştiğini analiz ederek, gelecekteki tasarımlarına yön verecek kritik değerlendirmeler yaptı. Öğrenciler, yaptıkları yerinde gözlemlerle hem mesleki gelişimlerine önemli bir katkı sağladıklarını hem de Efes Selçuk'un derin tarihsel arka planıyla bütünleşerek projeleri için büyük bir ilham kaynağı bulduklarını dile getirdiler. Kentin tarihi dokusu, genç mimar adaylarının hayal gücünü harekete geçirerek, daha sorumlu ve bağlamına uygun yapılar tasarlama vizyonlarını pekiştirdi. Efes Selçuk Belediyesi, gençlerin kentle güçlü bağlar kurmasını ve yerinde eğitim faaliyetleriyle mesleki gelişimlerini destekleme misyonunu sürdürerek, geleceğin mimarlarına kapılarını açmaya devam edeceğini bildirdi.