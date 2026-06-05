Son Mühür / Atakan Başpehlivan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın ‘rüşvet’ operasyonundan tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkanvekilliği süreci için geri sayım başladı.

Başkanlık için kimlerin adı geçiyor?

İlçede başlayan operasyon sürecinin ardından görevden uzaklaştırılan Mustafa Günay’ın başkanvekilliği koltuğuna meclis üyesi Ayşe Akın’ın geçmesini istediği öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakınlığıyla bilinen Altan İnanç’ın, ilçe siyasetinin önde gelen isimlerinden Mehmet Eren’in ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı gibi görevler üstlenen Çağlayan Bilgen’in başkanvekilliği için adının geçtiği ve nabız yokladığı öğrenildi.

Meclis öncesi toplantıda net karar verilecek

Bugün saat 15’te, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Başkanvekilliği seçiminin kaotik ve çok başlı bir atmosferde geçmemesi için başta CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’in seferber olduğu partiye yakın kulislerden öğrenilirken, meclis toplantısının öncesinde yapılacak bir toplantıyla birlikte başkan adayının netleşmesi bekleniyor.

İnanç dün Son Mühür'e konuştu

Öte yandan, Başkanvekilliği için adı kulislerde sıklıkla geçen Altan İnanç, dün Son Mühür’e yaptığı açıklamada partinin vereceği karara sonuna kadar uyacağını ve bu süreçte Kılıçdaroğlu ekibiyle kesinlikle diyalog içerisine girmeyeceğini aktarırken, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Günay’ın Ayşe Akın ismi üzerinden sürecin devam ettirilmesini istediği öne sürüldü.