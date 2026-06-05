Son Mühür / Osman Günden- İzmir'de AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı, Balçova Belediyesi tarafından Aralık 2025'te tamamlanan sinek ilacı alım ihalesini mercek altına aldı. Yazılı bir açıklama yapan İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan; alımın yapıldığı kış mevsiminin zamanlamasını, doğrudan temin limitinin hemen altındaki fiyat dağılımını ve teknik şartnamedeki özel ürün kriterlerini eleştirdi. Alımın fen işleri kayıtlarında "yoğun karasinek şikayetleri" gerekçesiyle başlatıldığını ancak kış koşullarında böyle bir saha şartının bulunmadığını belirten Kayacan, ödeme emrinin ödeme talep yazısından iki gün önce düzenlenmesi gibi bürokratik işlemlerin de izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

Doğrudan temin sınırı ve şartname kriterleri mercek altında

Sürecin mali ve teknik boyutundaki dikkat çekici noktaları paylaşan Kayacan, 2025 yılı doğrudan temin sınırı olan 800.366 TL'nin hemen altında, 791.800 TL'lik bir teklifle ihalenin sonuçlandığını, diğer iki firmanın tekliflerinin ise sınırın hemen üzerinde kaldığını vurguladı. Teknik şartnameye eklenen "Bitkisel Solvent Hindistan Cevizi Yağı içermelidir" maddesinin rekabeti daraltıcı bir nitelik taşıyıp taşımadığını soran Kayacan, kış ayında yapılan saha ve etki testlerinin bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını belirterek şunları söyledi:

"22 Aralık tarihinde, yani kış döneminde, havada uçkun sinek varlığı tartışmalı iken, ürünlerin “etkisinin test edilerek uygun bulunduğu” belirtilmektedir. Buradan Balçova Belediyesi’ne açıkça soruyoruz: Bu test nerede yapılmıştır? Hangi sahada uygulanmıştır? Hangi sinek popülasyonu üzerinde denenmiştir? Laboratuvar raporu var mıdır? Teknik uygunluk hangi bilimsel veriye göre kabul edilmiştir? Ve en önemlisi: Bu ilaçlar bugün nerededir? Eğer Aralık ayında kullanıldıysa, hangi mahallede, hangi tarihte, hangi ekip tarafından, hangi tutanakla kullanılmıştır? Eğer kullanılmadıysa, neden stok kayıtlarında açık, denetlenebilir ve fiziki olarak gösterilebilir şekilde yer almamaktadır? Balçova Belediyesi bu sorulara cevap vermek zorundadır. Çünkü konu yalnızca bir ilaç alımı değildir. Konu, yıl sonuna 48 saat kala Balçova halkının kasasından çıkan 791.800 TL + KDV’nin akıbetidir."

''800 bin TL’lik sinek ilacı nerede kullanılmıştır?'2

Belediye bütçesinin Balçova halkının emaneti olduğunu ve yapılan tüm harcamaların şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini vurgulayan Halit Aydın Kayacan, belediye yönetimini tartışma yaratmak yerine resmi evrakları kamuoyuna sunmaya çağırdı. Sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade eden Kayacan, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Aralık ayının ortasında, hava sıcaklıklarının sinek yaşamına ve uçkun mücadelesine uygun olmadığı bir dönemde alınan yaklaşık 800 bin TL’lik sinek ilacı nerede kullanılmıştır? Eğer bu ilaçlar kullanılmadıysa, bugün hangi depoda, hangi stok kaydında ve hangi muhafaza koşullarında bulunmaktadır? Balçova Belediyesi’ni; stok kayıtlarını, kullanım tutanaklarını, teknik raporları, muayene ve kabul belgelerini, depolama kayıtlarını ve ödeme sürecine ilişkin tüm evrakları kamuoyunun bilgisine sunmaya davet ediyoruz." Meteoroloji'den İzmir'e uyarı! O saatlerde sakın dışarıda olmayın! Sel ve su baskını riski! İçeriği Görüntüle