Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki İZKÜLTÜR, İZDENİZ ve Grand Plaza şirketlerinin iş birliğiyle hayata geçirilen Marina Geceleri, yaz boyunca Körfez manzarası eşliğinde müzikseverleri ağırlamayı devam ettiriyor.

İzmir Marina’nın mendireğinde bulunan Nefes+ mekanında düzenlenen etkinliklerde bu kez Rebetika ezgilerine sahne alacak.

Bilet fiyatları belli oldu

7 Ağustos Cuma akşamı yapılacak konserde Patika Rebetika grubu sahne alacak. Ege'nin iki yakasından nostaljik ve geleneksel melodileri İzmir Marina'ya taşıyacak olan grup, dinleyicilere keyifli bir yaz akşamı yaşatacak.

Saat 20.30’da başlayacak olan etkinliğe 18 yaş ve üzerindeki müzikseverler katılabilecek. Biletler ise 600 TL fiyatla bilet.izdeniz ve bubilet adresleri üzerinden satın alınabiliyor.

Temmuz ayı müzik dolu geçti

Gün batımı manzarasında gerçekleşen Marina Geceleri, Temmuz ayı boyunca da farklı tarzda performanslara sahne oldu.

Etkinlikler 14 Temmuz'da Latin müziğinin enerjisini yansıtan Duo Cuba & Margarita konseriyle kapılarını açtı.

24 Temmuz'da Verda Akyıldız caz parçalarıyla müzikseverlerle bir araya gelirken, 31 Temmuz akşamı ise DJ Ergün Akyol orijinal plak koleksiyonuyla 80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.