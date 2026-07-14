Son Mühür- Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni bir dalga yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarmadan eş zamanlı operasyon

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüphelilerden 4'ü gözaltına alınırken firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

4 şüpheli yakalandı, firariler aranıyor

Şüphelilerden birinin dosya kapsamında halihazırda tutuklu bulunduğu öğrenilirken, haklarında gözaltı kararı verilen şahıslara yönelik bugün eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen baskınlarda tutuklanmasının ardından Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Günay’ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmren Günay ve kardeşi Hüseyin Günay ve H.B. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

27 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Günay, "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırılmıştı.