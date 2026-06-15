İzmir'in gözde noktalarından Seferihisar, Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülen İon Rotası Kültür Projesi kapsamında hazırlanan ve Kırmızı Kedi Yayınları iş birliğiyle Çinceye çevrilen Gezginler İçin İon Rotası kitabının ardından Çinli turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Seferihisar Belediyesi’nin girişimleri ve İzmir Çinlilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında ilk Çinli turist kafilesi Seferihisar’da ağırlandı.

"Cittaslow ile başlayan vizyon, İon Rotası ile devam ediyor"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bu buluşmanın yalnızca bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda Seferihisar’ın uluslararası turizm vizyonunun önemli bir adımı olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Bugün ilk kafileyi karşılamak ve ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmek istedim. Seferihisar olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Seferihisar, bugüne kadar Türkiye’ye birçok konuda öncülük etmiş, turizme yeni vizyonlar kazandırmış bir kent. Cittaslow ile başlayan bu vizyon, bugün İon Rotası ile devam ediyor.Bugüne kadar Çinli turistlerin seyahatleri daha çok Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Fethiye gibi destinasyonlarda yoğunlaşıyordu. Biz ise Seferihisar’ın ve Ege kıyılarındaki birbirinden değerli destinasyonların da bu rotalara dahil olmasını istiyoruz. Bu ziyaret, bizim için önemli bir başlangıç ve yeni bir dönemin işareti. "

Çince rehber ve kaynak çalışmaları hız kesmeden sürecek

Seferihisar Belediyesi olarak İzmir Çinlilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile iş birliklerini sürdüreceklerini belirten Yetişkin, Çince turist rehberleriyle yürütülen çalışmaların da devam ettiğini ifade ederek, “Seferihisar’a ve bölgemize daha fazla Çinli ziyaretçinin gelmesini sağlamak, kültürel bağlarımızı güçlendirmek ve turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Çince kaynak sayısının sınırlı olması kitabı daha da değerli kılıyor"

İzmir Çinlilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yağız Wang ise Çinli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin son yıllarda hızla arttığını belirterek, özellikle vize kolaylıklarının ardından bu artışın daha da görünür hale geldiğini söyledi. Çinli turistlerin önemli bir bölümünün ne Türkçe ne de İngilizce bildiğine dikkat çeken Wang, bu nedenle Çince kaynakların büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları ekledi:

“Türkiye’de Çinli turistlerin seyahatlerini planlarken yararlanabilecekleri Çince kaynak sayısı oldukça sınırlı. Bu nedenle Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çinceye kazandırılan Gezginler İçin İon Rotası kitabını son derece değerli buluyoruz. Bu çalışma yalnızca bir çeviri faaliyeti değil, aynı zamanda Çinli ziyaretçilerin bölgeyi daha iyi tanımasını sağlayacak kapsamlı bir kültür ve tanıtım projesi. Misafirlerimize bu kitabı ulaştırıyor, İon Rotası’nı ve Seferihisar’ı anlatıyoruz. Seferihisar Belediyesi’nin Çin turizmine ve Türkiye’nin kültür turizmine sunduğu katkıları çok kıymetli buluyoruz. Bu iş birliğini başlatmış olmaktan ve geliştirmeye devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."