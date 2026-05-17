İzmir’in en güzel manzara noktalarından biri olan Konak Eşrefpaşa Mahallesi, bugünlerde çevre kirliliği ve ağır kokuyla boğuşuyor. Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde bulunan ve İzmir Körfezi’ni kuş bakışı gören boş alan, kimliği belirsiz kişilerce adeta kaçak moloz döküm sahasına çevrildi. Bölgedeki patika yolun bir bölümü tamamen çöplerle kaplanırken, rüzgarla birlikte yayılan kötü koku mahalleliyi canından bezdirdi.

Hem kent merkezinde yer alan hem de Körfez manzarası nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu alanın çöplüğe dönmesi, mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekiyor.

"Burada insan yaşıyor, bu atıkları Kim kabul eder?"

Mahalle sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, bölgede yaşanan çevre katliamına isyan eden isimlerden biri oldu. Yaşadıkları mağduriyeti doğrudan dile getiren Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder? Kirliliği kesinlikle kabul etmiyoruz. Yetkililer bir an önce burayı temizlemeli ve caydırıcı levhalar koyarak önlem almalı" diyerek İzmir'de yönetime çağrıda bulundu.

Alanın turistik değerine de dikkat çeken Takılmaz, manzara izlemeye gelen insanların bu tabloyla karşılaşmasının İzmir’e yakışmadığını vurguladı.

Turizm noktası çöplük oldu

Körfez manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak ya da fotoğraf çekilmek için bölgeye gelen turistler, artık moloz yığınları ve evsel atıkların arasından geçmek zorunda kalıyor. Denetim eksikliğinden faydalanan şahısların, inşaat atıklarını gece saatlerinde bu boş alana boşalttığı iddia ediliyor.

Caydırıcı bir hamle isteniyor

Mahalleli, sadece temizlik yapılmasını değil, bölgeye kamera sistemi kurularak kaçak döküm yapanlara ağır cezalar uygulanmasını talep ediyor. Gözler şimdi Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin buraya yapacağı müdahaleye çevrildi.

