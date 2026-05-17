İzmir 2. Amatör Küme 5. Grup’ta mücadele eden Yılmazkaya Spor’un futbolcusu Özkan Barutçu, maç öncesinde sürpriz bir harekete imza attı. Kız arkadaşı Burcu Özgün’e unutamayacağı bir sürpriz hazırlayan Barutçu, Konak'ta bulunan Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha’da oynanan Hücumspor karşılaşması öncesi evlilik teklifinde bulundu. Bu teklif izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Sürpriz teklif takım arkadaşlarının desteğiyle organize edilirken, tribündeki seyircilerin de alkışlarını beraberinde getirdi.

Takım arkadaşlarından organizasyona destek!

Karşılaşma öncesi takım arkadaşlarıyla birlikte ısınma hareketlerini gerçekleştiren Özkan Barutçu, hakemler ve saha görevlilerinin onayının alınmasıyla birlikte kız arkadaşı Burcu Özgün’ü sahaya çağırdı.

Yılmazkaya Sporlu futbolcuların alkışları arasında çift el ele sahaya çıkarken, büyük heyecan da beraberinde geldi. Daha sonra Barutçu cebinden yüzüğü çıkarırken, saha ortasında diz çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

“Benimle evlenir misin?” sorusuna Burcu Özgün’ün “Evet” yanıtını vermesiyle sahada alkış ve sevinç sesleri bir arada geldi.

“Standart olsun istemedim”

Evlilik teklifinin ardından açıklamalarda bulunan Özkan Barutçu, kız arkadaşının her maçta kendisini desteklediğini belirtti ve farklı bir organizasyon yapmak istediğini ifade etti.

Barutçu, unutulmaz bir an yaşamak istediğini belirterek sevgisini futbol sahasında göstermeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

