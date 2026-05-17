Son Mühür / Osman Günden - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Mahalle Buluşmaları kapsamında Ege Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını yerinde dileyen Başdaş, Son Mühür'e de çok özel açıklamalarda bulundu.

"CHP burayı çok geri bıraktı!"

Son Mühür'e dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başdaş, "Yıllardır geri kalınmış bir bölge. Ben 43 yıldır Konak'ta yaşıyorum. 43 yıldır bu mahalleyi biliyoruz. İzmir'in merkezi, İzmir'in kalbi. Ama maalesef son 15 yıldır son 16 yıldır burayı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve burayı çok geri bıraktı. Biz de karar aldık. Mahalle mahalle gezeceğiz, sokak sokak dolaşacağız. Bütün vatandaşların sorununu dinleyeceğiz ve çözebildiklerimizi çözeceğiz. Ege bizim için önemli. Çünkü Ege'nin o kadar çok sorunu var ki...Yan tarafta gökdelenler, rezidanslar dikiliyor. İzmir'in ene değerli yeri olduğu için bütün herkesin gözü Ege'de. Biz de Ege'deki özellikle roman kardeşlerimizle bir araya gelip, yıllardır çektikleri sorunlardan kurtulup, artık İzmir'in merkezinde olduklarını söylemeleri lazım. Biz hükümet olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ege Mahallesi'ndeki bütün vatandaşlarımızın birlik içerisinde olması lazım. Rezidanslar, gökdelenler buraya dikilince bütün iş adamlarının, müteahhitlerin gözü bu bölgede. Destek olmak için, onların yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

"TOKİ olmazsa buraya giren buradaki vatandaşları burada bırakmaz!"

Son Mühür'e yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme vurgu yapan Başdaş, "Bu mahallede kentsel dönüşüme ne kadar zaman var?" sorusuna da yanıt veren Başdaş, "Örnek söylüyorum ben buradan belediye başkanlarına çağrı yapacağım. El birliğiyle buradaki roman vatandaşların kentsel dönüşümünü beraber yaparız. Çünkü bakanlık diyor ki bize yer verin biz TOKİ yapalım. Yerinde kentsel dönüşüm. Alın size bir fırsat. Gelin ilk buradan başlayalım. Roman vatandaşlarımızın yıllardır çektiği sıkıntıyı sona erdirelim. Kendi kültürlerinin yaşayacağı bir kentsel dönüşümü buradan başlatalım. Bir de tam destek olalım. TOKİ olmazsa buraya giren buradaki vatandaşları burada bırakmaz. Devlet girecek. Devlet de girmezse belediye yapsın. Biz destek olalım. Ama, roman vatandaşların yüz yıldır yaşadığı yerde, yerinde olmasını istiyoruz." dedi.

"Vatandaş soracak, ben cevaplayacağım!"

Açıklamalarına devam eden Başdaş, "Vatandaş soracak, ben cevaplayacağım. Önce ben, buradaki sıkıntıları anlatacağım. Tabii vatandaşların sıkıntıları var. O sıkıntıların hepsini dinleyeceğiz. Çözüm noktasında elimizden geleni yapacağız. Meclis üyelerimizle geldik. Yerel yönetimden olan sorunları da toplayacağız yerel yöneticilere götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin hepsi burada!"

Diğer partilerin mensuplarının buraya gelip gelmeyeceği hakkında da konuşan Başdaş, "AK Parti'nin hepsi burada. Ege halkı soracak, başkan cevaplayacak. Ben bugün beklerim diğer ilçe başkanları da gelsin buraya. Diğer partilerin meclis üyeleri de gelsin buraya." dedi.