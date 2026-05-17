İzmir’in Konak ilçesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan olay mahalle sakinlerinde tedirginliği de beraberinde getirdi. Çankaya semtinde bulunan oteller bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak boyunca park halinde bulunan çok sayıda otomobile saldırarak zarar verdi.

İddialar çerçevesinde saldırgan, gece saat 04.00 sıralarında cadde üzerinde yürürken araçların yan aynalarını kırdı ve bazı otomobillerin camlarını da kırdı. Yaşanan olay sonrası birçok araçta maddi hasar oluştu.

Araçlarını hasarlı halde buldular!

Sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen vatandaşlar, otomobillerindeki hasarı görünce büyük şok yaşadılar. Durumun polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından bölgeye ekipler intikal etti.

Olay yerinde inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, zarar gören araçlarda çalışma yaparken çevredeki güvenlik kameraları da incelendi.

O anlar kameralara yansıdı!

Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta rahat tavırlarla hareket ettiği, park halindeki araçların yanına giderek aynaları kırdığı ve bazı araçlara zarar verdiği dikkatleri çekti.

Saldırgan aranıyor!

Saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

