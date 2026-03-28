ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) zirvesinde yaptığı konuşmada hem müttefiklerine yüklendi hem de bölgesel operasyonlara dair çarpıcı iddialarda bulundu. Kürsüde özellikle NATO’yu hedef alan Trump, Körfez ülkelerinin İran konusundaki desteğinden övgüyle bahsederken Avrupalı müttefiklerini sadakatsizlikle suçladı. ABD'nin NATO'ya her yıl devasa savunma bütçeleri ayırdığını hatırlatan Başkan, kriz anlarında bu ülkelerin ortada olmadığını savunarak "Onlar bizim yanımızda değilse biz neden onların yanında olalım ki?" çıkışını yaptı.

“Rejim iki günde bir havaya uçuyor”

Trump, Körfez bölgesindeki liderlerin İran meselesinde NATO’dan çok daha yapıcı bir tutum sergilediğini belirterek Suudi Arabistan, Katar ve BAE’ye özel parantez açtı. İran rejiminin büyük bir darbe aldığını ve liderlik kadrosunun sarsıldığını iddia eden Trump, "Sanırım rejimi değiştirdik; rejim iki günde bir havaya uçuyor. Kimin İran'ın lideri olduğunu bile bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında Hürmüz Boğazı yerine sehven "Trump Boğazı" diyen ABD Başkanı, durumu hemen toparlayarak "Şimdi yalan haber medyası, bunu yanlışlıkla söylediğimi yazacaklar. Bende yanlışlık olmaz." diyerek salondakileri güldürdü.

Kasım Süleymani’nin tasfiyesine de değinen Trump, bu durumun bölgeyi terörden arındırmaya yaklaştırdığını savundu. İran operasyonlarını Kongre onayı gerektirmeyen birer "askeri operasyon" olarak nitelendiren Trump, İran'ın Venezuela'dan daha dişli bir rakip olduğunu kabul etse de ellerinde binlerce hedef bulunduğunu ve sürecin hızlı tamamlanacağını öne sürdü. Bu arada bir sonraki hedefin Küba olabileceğine dair "Sırada Küba var. Ama siz lütfen bunu söylemediğimi varsayın ama sırada Küba var." diyerek açık bir sinyal verdi.

“Ben almadıysam kimse alamaz”

Kendi başkanlık döneminde birçok savaşı engellediğini iddia eden Trump, Nobel Barış Ödülü konusundaki sitemini de gizlemedi. Ödülü alamamasına şaşırmadığını belirten Trump, "Eğer ben Nobel Barış Ödülü almadıysam, kimse asla alamaz. Ben almadım, almadığım için de hiç şaşırmadım." dedi. Ayrıca 2016 seçimlerini kazanmasına kendisinin bile şaşırdığını itiraf ederek "Başkanlık yarışına girdim, herkes bunu eğlence için yaptığımı sanıyordu. Ben ise bunu neden yaptığımı bilmiyordum." şeklinde konuştu.

Konuşmasının bir bölümünü Suudi Arabistan Kralı ile olan yakın diyaloğuna ayıran Trump, aralarındaki samimiyeti argo ifadelerle harmanlayarak anlattı. Kral'ın kendisine yönelik övgülerini aktaran Trump, ABD'nin kısa sürede "ölü bir ülkeden dünyanın en hareketli ülkesine" dönüştüğünü savundu. Venezuela'daki askeri müdahaleye dair bir generalin ağzından anlattığı detaylarda ise ABD ordusunun 17 farklı yönden saldırarak birkaç dakika içinde hedefteki ismi ele geçirdiğini iddia etti.