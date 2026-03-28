İran bağlantılı hacker grubu "Handala", ABD’nin iç istihbarat ve başlıca federal kolluk kuvveti olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in e-posta ve fotoğraflarını ele geçirdi.

Çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybetti

"Handala Hack Team" adlı hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in şahsi e-posta hesabı ve fotoğraflarına erişim sağladıklarını duyurdu. İran bağlantılı hacker grubu Patel’e ait fotoğraf ve belgeleri internette paylaştı. Yayınlananlar arasında Patel’in 2010-2019 yılları arasındaki seyahat ve iş yazışmalarının da yer aldığı 300 kadar e-posta ve fotoğraflar da yer aldı.

Fotoğraflar arasında Patel’in antika bir spor arabanın yanında poz verdiği bir fotoğraf ve elinde bir şişe alkol ile aynanın önünde çekilen bir fotoğrafın da bulunduğu görüldü. ABD Adalet Bakanlığı’nın İran’ın siber istihbaratıyla bağlantılı olduğunu belirttiği hacker grubu, siber saldırının savaşın ilk gününde İran’ın güneyindeki Minab kentinde kız çocukların eğitim gördüğü bir okula gerçekleştirilen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olduğunu ifade etti.

"Bu faaliyete ilişkin potansiyel risklerin azaltılması için gereken tüm adımlar atılmıştır"

Kurum Sözcüsü Ben Williamson yaptığı açıklamada, hacker grubunun Patel’in e-posta ve fotoğraflarına sızdığını doğruladı. Williamson, "Bu faaliyete ilişkin potansiyel risklerin azaltılması için gereken tüm adımlar atılmıştır" dedi. Williamson verilerin eski olduğunu ve devlete ait hiçbir hassas bilgi içermediğini vurguladı.

İsrail ordusu için çalışan 190 kişinin isimlerini ve kişisel bilgilerini de yayınlamıştı

FBI’ın 9'uncu direktörü olan ve göreve 2025’te başlayan Patel, FBI kaynaklarını kişisel seyahatleri için kullanma ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önceliklerine göre hareket etmekle suçlanmıştı. Handala adlı hacker grubu, perşembe günü Orta Doğu’da çalışan ve askeri projelerde yer alan onlarca ABD'li Lockheed Martin çalışanına ait kişisel bilgileri de ele geçirdiğini belirmişti. ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre grup, bu ay ayrıca İsrail hükümeti ve İsrail ordusu için çalışan 190 kişinin isimlerini ve kişisel bilgilerini de yayınlamıştı.