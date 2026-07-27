İzmir siyasetinde uzun yıllardır görev alan ve 2014-2019 yılları arasında Bornova Belediye Başkanı olarak görev yapan Olgun Atila, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamayla CHP'den ayrıldığını resmen açıkladı. "Milletimizle yürüdük, değişim için yeni bir yolda devam ediyoruz" başlığıyla gerçekleştirdiği paylaşımda Atila, siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

"Görev yapmaktan onur duydum"

Açıklamasında, görevi süresince ortak akıl, katılımcılık ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla yürüdüklerini belirten Atila, CHP çatısı altında geçen yılların kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti. Atila, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde ülkeye, millete ve demokrasiye katkı sunabilmek için mücadele ettiğini ifade ederek, birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

"Yeni bir başlangıcın zamanı..."

Türkiye'nin mevcut siyasi atmosferinde daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyulduğunu belirten Olgun Atila, bu çerçevede yeni bir karar aldığını duyurdu. Atila açıklamasında, CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve siyasi yolculuğunu Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldığını resmen açıkladı.

"Birlikte güçleneceğiz"

Yeni döneme ilişkin mesajlarını da aktaran Atila, Türkiye'nin potansiyeline ve milletin sağduyusuna inandığını belirtti. Atila açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu üzerinde dururken, birlikte üretmeye, güçlenmeye ve geleceği inşa etmeye devam edeceklerini ifade ederek, daha güçlü demokrasi ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle çalışmalarını devam ettireceğini ifade etti.