Rüyada İzmir'e gittiğini görmek için yorumcuların söyledikleri aslında birbirine yakın. Deniz kıyısındaki bir şehre yolculuk, ferahlamak demek. İçinde bir sıkışmışlık varsa, bilinçaltı bunu yol rüyasıyla dışarı atıyor. Bir de şu var; bu rüyanın ardından güzel bir haber alacağına inananlar hiç az değil.

Rüyada İzmir'e gittiğini görmek neye işaret eder?

Eski tabir kitaplarına bakınca tablo net. Denizi olan bir şehre varmak, dertten kurtulup rahata ermek diye geçiyor. Hani bir süredir bunaldığınız bir mesele vardır ya, işte o yükün hafifleyeceğine yorulur. Bekarsanız kısmet kapısı diye okunur bu rüya. Evliyseniz de evde huzurun artması, cebin biraz genişlemesi gibi anlamlar yüklenir.

Tabii her şey rüyanın geneline bağlı. Yol keyifliyse yorum güzel, yolda bir aksilik çıktıysa biraz beklemek gerek diyor tabirciler.

Rüyada İzmir'de gezdiğini görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada İzmir'de gezmek, sosyal hayatın canlanması demek. Saat Kulesi'ni görmek, Kordon'da oturmak, vapura binmek... Bunların hepsi çevrenin genişleyeceğine, yeni insanlarla tanışılacağına bağlanıyor. Ama madalyonun öbür yüzü de var. Şehirde kaybolduysanız, yolu bir türlü bulamadıysanız, gerçek hayatta bir kararsızlık dönemi geçiriyorsunuz demektir. Karar verirken acele etmeyin, mesajı bu.

Deniz kenarında oturup denizi seyretmek ise bambaşka. İç huzur arayışının en saf hali bu görüntü. Rüyada hissettiğiniz duygu da yorumun yönünü belirliyor; mutluysanız hayra, huzursuzsanız temkine işaret.

Rüyada İzmir'e taşındığını görmek ne demek?

İşin taşınma boyutu biraz daha ciddi. Rüyada İzmir'e taşınmak, hayatınızda köklü bir değişimin yaklaştığını gösterir. Yeni bir iş olabilir bu, gerçekten şehir değiştirmek olabilir, hatta özel hayatta atılacak büyük bir adım bile olabilir. Çünkü taşınma rüyaları, içimizdeki yenilenme isteğinin en açık dışavurumu. Kısacası bu rüyayı gören için önümüzdeki dönemde yeni bir sayfa açılıyor demek pek de yanlış olmaz.