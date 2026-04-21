Son Mühür- İran ve ABD arasında barış umutlarının tazelendiği süreçte yukarı yönlü hareketlenen BIST 100 endeksi, bu haftanın ilk işşem gününü yüzde 0.71 değer kaybıyla 14.484 puandan kapattı.

Hürmüz Boğazı'nın geleceğine dair belirsizliğin artması nedeniyle yükselişine mola veren endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.35'lik yükselişle 14.535 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Çin hariç hava pozitif...



Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir hava hakim.

Pakistan'daki ikinci tur görüşmelerine gözlerin çevrildiği süreçte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.785 dolardan, gram altın 6.907 liradan

gümüş 78.92 dolardan,

gerilimin tırmanmasının ardından 100 dolar sınırına dayanan Brent petrol 94.70 dolardan, Bitcoin ise 75.801 dolardan alıcı buluyor.