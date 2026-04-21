Hyundai IONIQ 3 fiyatı konusunda Güney Koreli üreticiden henüz resmi bir rakam gelmese de piyasada yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor. Aracın Inster ve Kona modelleri arasında konumlandırılması bekleniyor. Bu tahminlere göre Türkiye'deki satış fiyatının 2 milyon TL bandında şekillenmesi muhtemel görünüyor. Batarya seçeneği ve paket detayları da son fiyatı belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

IONIQ 3 ne zaman satışa çıkacak?

İzmit fabrikasında üretimin Ağustos ayında başlaması planlanıyor. Üretilen araçların Avrupa ve Türkiye pazarına kademeli olarak sunulması öngörülüyor. Satışların Eylül-Ekim döneminde başlaması bekleniyor. Bazı kaynaklar ise satış tarihinin yıl sonuna sarkabileceğini belirtiyor.

Avrupa pazarına yönelik ilk değerlendirmelerde ise başlangıç fiyatının 30 bin euro seviyesinin altında kalması öngörülüyor. Yüzde 25 ÖTV dilimine yerleştirilmesi durumunda aracın Türkiye'de yüksek talep görmesi bekleniyor.

IONIQ 3 teknik özellikleri neler?

E-GMP platformunun 400 voltluk versiyonu üzerine inşa edilen araç iki farklı batarya seçeneğiyle tüketiciye sunulacak. 42 kWh batarya yaklaşık 344 kilometre menzil verirken, 61 kWh batarya 496 kilometreye kadar sürüş imkanı sağlıyor. Hızlı şarj tarafında yüzde 10'dan yüzde 80'e 30 dakikanın altında ulaşım mümkün. 22 kW AC şarj desteği de standart donanım kapsamında.

Özellik Detay Platform E-GMP 400V Batarya seçenekleri 42 kWh / 61 kWh Menzil 344 km / 496 km Hızlı şarj %10-%80 (30 dk altı) AC şarj 22 kW Uzunluk 4.29 m Aks mesafesi 2.65 m Bagaj hacmi 441 litre

IONIQ 3'ün rakipleri kimler?

Retro-fütüristik tasarım çizgisiyle aerodinamik bir gövde sunan aracın uzunluğu 4.29 metre, yüksekliği 1.43 metre. 2.65 metrelik aks mesafesi sınıfında geniş bir iç hacim sağlıyor. Bagaj hacmi 441 litre olarak açıklandı ve arka bagajın çift katmanlı yapısı dikkat çekiyor. Android tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi ile uzaktan kontrol özelliği de cazibesini artırıyor.

Rakipleri arasında Volkswagen ID.3, MG4 Electric ve BYD Dolphin yer alıyor. Türkiye'de üretilecek olması, rekabette yerli üretim avantajı sağlayacak.