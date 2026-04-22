Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 27.65 oranında değer kazanan BIST 100 endeksi 14.616 puanla rekor tazelediği günü gelen satış dalgasıyla yüzde 0.76 düşüşle 14.375 puandan tamamlamıştı.

TCMB'nin merakla beklenen faiz kararını netleştireceği 22 Nisan sabahına endeks yüzde 0.58'lik yükselişle 14.458 puandan giriş yaptı.

Piyasada genel beklenti faizin sabit kalması yönünde olsa da Citibank, enflasyonun uzun süre yüksek kalma riski nedeniyle TCMB güvenilirliği desteklemek için ek faiz artışına gidebileceği uyarısında bulunmuştu.

BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsaları karışık seyretti...



Trump'ın ateşkesin uzayacağına dair sinyalleri Asya borsalarını hareketlendirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yüzde 1'in üzerinde artış gösteren ons altın 4.764 dolar, gram altın 6.881 liradan,

gümüş 78.48 dolardan,

Trump'ın ateşkesi uzattık açıklamasına rağmen Brent petrol 97.71dolardan,

yüzde 3'ün üzerinde değerlenen Bitcoin 78.038 dolardan işlem görüyor.