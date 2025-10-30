Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde Güllü’nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, sanatçının ölümünden kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i sorumlu tutmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını da delil olarak sundu.

Söz konusu mesajlarda Tuğyan Ülkem Gülter’in, Bircan isimli bir arkadaşına “N’olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” şeklinde ifadeler gönderdiği görüldü.

“Annemi öldürmedim”

İfadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter, kendisine gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak bu mesajları annesiyle yaşadığı tartışmaların ardından sinirle yazdığını belirterek, “Annemi öldürmedim” dedi.

Oğlu Tuğberk Yağız hakkında da yeni iddia

Güllü’nün kızıyla ilgili iddiaların ardından bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında da çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Show TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında konuşan sunucu Sevilay Yılman, Güllü’nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü.

KADES üzerinden yardım istemiş

Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım talebinde bulunduğunu ve sistemde kayıtlı bir başvurusunun bulunduğunu açıkladı.

Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, hem kızı Tuğyan Ülkem Gülter hem de oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadeleri doğrultusunda dosyaya yeni iddiaların eklendiği öğrenildi.

“Annemin kemiklerini sızlattılar”

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Güllü’nün çocuklarının, çıkışta gözyaşlarını tutamadıkları ve “Annemin kemiklerini sızlattılar” sözleriyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdikleri belirtildi.