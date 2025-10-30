Son Mühür- Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan yakın dostu Fatih Ürek hakkında konuştu.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek’e moral ziyareti

Kalp krizi geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde hastaneye giderek yakın arkadaşına moral verdi.

Ziyaret sonrası konuşan Akalın, duygularını şu sözlerle dile getirmişti: “İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey ‘iyi ki barışmışız’ oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum.”

“Yaşadığı çok kolay değil”

Nişantaşı’nda objektiflere takılan Demet Akalın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Akalın, “Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Allah’a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım, iki saat oradaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi.” dedi.

“Bir kişi daha kaldı”

Gazetecilerin “Barışmak istediğiniz başka kim var?” sorusu üzerine Akalın, gizemli bir açıklama yaptı: “Bir kişi daha kaldı, onunla da barışmak istiyorum ama adını söylemeyeceğim.”

Bu sözler, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Akalın’ın bahsettiği kişinin kim olabileceğine dair yorumlar yapmaya başladı.