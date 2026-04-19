Gayrimenkul kiralama süreçlerinin en çok tartışılan konularından biri olan depozito bedelleri, ekonomik dalgalanmalar ve artan kira fiyatları nedeniyle zamanla değer kaybına uğruyordu. Özellikle uzun süreli oturumlarda evi tahliye eden kişiler, yıllar önce verdikleri bedeli aynı rakam üzerinden geri aldıklarında büyük bir mağduriyetle karşılaşıyordu. Yüksek mahkeme, yıllardır süregelen bu soruna son verecek tarihi bir adım attı. Alınan son kararla birlikte güvence bedellerinin geri ödeme sürecinde kiracıların alım gücünü koruyacak adil bir sistem resmen hayata geçiyor.

1993 YILINDAN GELEN DAVA EMSAL OLDU

Emsal niteliğindeki kararın ortaya çıkmasına neden olan hukuki süreç otuz yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. 1993 yılında kiraladığı eve girerken o günün şartlarında 15 lira güvence bedeli ödeyen bir vatandaş, 2014 yılında konutu boşaltma kararı aldı. Çıkış aşamasında eski tutarın aynen iade edilmesine itiraz eden vatandaş, söz konusu bedelin güncel kira üzerinden hesaplanarak kendisine ödenmesi talebiyle yargı yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, davacının bu talebini haklı bularak depozitonun mevcut kira değeri üzerinden güncellenmesine hükmetti.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Yüksek mahkemenin çizdiği çerçeveye göre, iade sürecinde artık orantısal bir hesaplama devreye girecek. İşlem yapılırken öncelikle sözleşmenin imzalandığı ilk tarihteki kira bedeli ile alınan depozito arasındaki kat oranı tespit edilecek. Bulunan bu oran, evin tahliye edildiği tarihteki güncel kira bedeli ile çarpılarak kiracıya ödenecek nihai rakam ortaya çıkarılacak.

UYGULAMA ÖRNEĞİ İLE NETLEŞTİ

Yeni hesaplama sisteminin pratikte nasıl işleyeceği de somut örneklerle detaylandırıldı. Bir mülkün ilk kiralandığı dönemde kiranın 1.000 lira, güvence bedelinin ise 3.000 lira olduğu varsayıldığında, arada üç katlık bir oran bulunuyor. Aynı kişi evi boşaltacağı tarihte güncel kirası 20.000 liraya ulaşmışsa, ev sahibinin iade etmesi gereken tutar eski oran üzerinden hesaplanarak 60.000 lira olarak belirleniyor. Yargıtay bu adımla, aradan geçen yıllarda paranın alım gücünde yaşanan düşüşün kiracıları mağdur etmesinin kesin olarak önüne geçiyor.