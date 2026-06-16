Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bergama Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 akademik yılını tamamlayan öğrencileri için ihtişamlı bir mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı.

Katılımın oldukça fazla olduğu bu günde; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri bir araya toplandı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte, okul birincisi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dile getirdiği bir konuşma yaptı.

"Her zaman gurur kaynağımız olacaksınız"

Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, diplomanın dışında topluma değer katan bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Rektör Yılmaz, öğrencilerin yeni yaşamlarına giderken üzerlerine düşen sorumluluklara dair, "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak gençlerimizi yeni yaşamlarına uğurluyoruz.

Bergama Meslek Yüksekokulumuzda aldığınız eğitim ve kazandığınız mesleki yetkinlikler, sizlere çalışma hayatında önemli avantajlar sağlayacaktır.

Sizlerden beklentimiz; bilgiye dayalı, üretken, etik değerlere bağlı ve ülkesine fayda sağlayan bireyler olmanızdır. Dokuz Eylül Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak her zaman gurur kaynağımız olacaksınız.

Meslek yüksekokullarımızı yalnızca eğitim verilen kurumlar olarak değil, aynı zamanda üretimin, teknolojinin ve bölgesel kalkınmanın önemli aktörleri olarak görüyoruz.

Öğrencilerimizi sektörün ihtiyaç duyduğu donanımla mezun etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendileriyle gurur duyuyoruz"

Bu mezuniyetin öğrenciler için hayatlarında yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Kemal Özfırat,

"Öğrencilerimizin bugün ulaştıkları başarıda büyük emek ve fedakârlık bulunuyor. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için özveriyle çalıştı.

Mezunlarımızın bilgi ve becerileriyle çalışma hayatında başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Kendileriyle gurur duyuyor, yollarının açık olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kepler gelecek için fırlatıldı

Konuşmaların bitirilmesiyle birlikte dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Mezuniyet kütüğüne isim plakalarının çakılmasıyla devam eden geleneksel tören, öğrencilerin hep birlikte keplerini gökyüzüne fırlatmasıyla zirveye çıktı.

Bilgisayar Teknolojileri Uygulama Laboratuvarı’nın açılışı yapıldı

Mezuniyet töreni sonrası okulun öğretim kadrosuyla bir araya gelen Rektör Yılmaz, okulun gelecekteki hedeflerine ve eğitim kalitesini artıracak yöntemlere dair bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Ziyaret sırasında, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından okula bağışlanan iş makinesi incelendi ve üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir meyvesi olan Bilgisayar Teknolojileri Uygulama Laboratuvarı’nın açılışı yapıldı.

Rektör Yılmaz, bu gibi yatırımların öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarını büyüteceğini dile getirerek, mezuniyet gününü hatıra fotoğraflarıyla bitirdi.