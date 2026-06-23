Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar sona ererken transferde hareketli günlerden geçiyoruz. Yazın kavurucu sıcaklığında transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper lig takımlarının menajerleri, oyuncu tarama ekipleri gözünü Dünya Kupasına dikti. 2025-2026 sezonunda ligi 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki günlerde Slovenya’da hazırlık kampına girecek.

“Göztepe’nin hedefi Avrupa”

Önümüzdeki sezon Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. İzmir temsilcisinde; Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis ile yollarını ayrıldı. Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzatılırken Sinclair Armstrong ve Andre Henrique transferi gerçekleşti. Kadroda sağ bek pozisyonunda Uğur Kaan Yıldız’ın takımdan ayrılmasıyla boşluk oluştu. Edinilen bilgilere göre Göztepe Spor Kulübü, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes’te forma giyen 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Quinonez ile görüşmelerine devam ediyor.Oyuncunun hızlı ve atletik olması teknik direktör Stoilov’un dikkatini çekiyor.

“Göztepe’nin rotasında genç ve potansiyelli oyuncular”

Göz-Göz’ün transfer politikaları doğrultusunda hareket eden menajerler genç ve potansiyelli oyuncuların peşine düşüyor. Sport Rebuplic’in oyuncu tarama ekibi Afrika’da ve Amerika kıtasında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni genç yetenekleri keşfeden scout ekibi teknik patron Ivan Mance’ye raporlarını sunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un uzun vadeli Göztepe projesi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen ekip taraftarları ve camiayı heyecanlandıran transferler yapmak istiyor.

“Çok yönlü özelliği dikkat çekiyor”

Forvet hattına yapılan transferlerden sonra Stoilov ve kurmayları yönetime sağ açık ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu doğrultuda İzmir ekibi Ekvadorlu sağ kanat Quinonez’e kancayı attı. Quinonez’in Fransız ekibi Rennes ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Göztepeli yöneticiler genç oyuncunun menajerleri ile görüşmelerini sürdürürken Süper Lig’de oyuncunun parlayabileceğini ve vitrine çıkabileceğini söylüyor. 18 yaşındaki oyuncu, altyapıda 19 maçta 7 gol ve 3 asistle mücadele etti. A takım seviyesinde ise 9 maçta 1 gol kaydetti. Ekvatorlu oyuncu hem sağ açık pozisyonunda hem de forvet bölgesinde oynuyor. Fransa uyruklu genç oyuncunun Stanimir Stoilov’un sistemine kısa sürede adapte olması bekleniyor.