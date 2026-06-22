Göztepe, hücum hattını Sinclair Armstrong ve Andre Henrique ile sağlama alır almaz vites değiştirdi. İzmir temsilcisinde şimdi tüm hesaplar, Avrupa ve Süper Lig devlerinin radarına giren yıldızların satışı üzerine yapılıyor. Kulübün sahibi olan Sport Republic şirketi, transfere hazırlanıyor.

Juan için Lille yeniden kapıda: Hedef 20 milyon Euro

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Fransa'nın köklü kulübü Lille, Brezilyalı golcü Juan için 15 milyon euroluk resmi bir teklifle Göztepe’nin kapısını çalmıştı. O dönem bu dev teklifi elinin tersiyle iten Sport Republic, haklılığını şimdi kanıtlamak istiyor. Fransız ekibinin Sambacı için yeni bir hamle yapması an meselesi. Ancak İzmir ekibi bu kez masaya çok daha güçlü oturuyor. Juan için belirlenen taban fiyat net: En az 20 milyon euro.

Dennis ve Arda Okan yarışı kızışıyor

Sarı-kırmızılı ekibin sadece golcüsü değil, orta sahası ve kanatları da adeta kapışılıyor. Nijeryalı dinamik orta saha Anthony Dennis, Süper Lig devlerinden Trabzonspor’un ve Almanya’dan birkaç kulübün listesinde ilk sırada. Göztepe yönetimi, Dennis’in bonservis bedelini 7 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altındaki teklifleri direkt reddediyor.

Sağ kanatta sergilediği performansla göz dolduran 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ise Galatasaray’ın kıskacında. Genç oyuncu için de kapı 10 milyon eurodan açıldı.

Sport Republic acele etmiyor

Polonyalı eldiven Mateusz Lis’i 2 milyon euroya yakın bir bedelle Lech Poznan’a gönderen yönetim, elindeki üç as oyuncu için aceleci davranmama kararı aldı. Gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyan kurmaylar, fiyat yükseltmek için piyasayı kızıştırıyor. Kulübün kasasına girecek para, yeni yapılacak takviyelerin de önünü açacak. İzmir'de sıcak bir transfer yazı yaşanıyor.

