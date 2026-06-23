Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Kadınlar Hentbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunda büyük heyecan sona erdi. Göztepe Spor Kulübü, ligde kalma başarısını gösterirken transferde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Türkiye Kadınlar Hentbol liglerinin en tecrübeli ve başarılı sağ oyun kurucularından Ece Sözmen’i renklerine bağladı. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve daha önce Yalıkavak Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyespor’da mücadele eden 32 yaşındaki deneyimli oyuncu sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak. İzmirli sporcunun önümüzdeki sezon performansı ve istikrarı merak ediliyor. Oyun bilgisi ve saha görüşüyle dikkat çeken Ece Sözmen transferi camiada büyük heyecan yarattı. Süper Lig’de normal sezonu 7.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü’nün önümüzdeki sezon hedefi play-off oynamak. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyetle 7.sırada yer alan sarı-kırmızılılar ligin en çok gol yiyen takımlarından biri. Başkan Emre Artkıy ve ekibi sarı-kırmızılılar için sponsor görüşmelerini sürdürürken Mehmet Sepil ile diyalog halinde olduğu öğrenildi. Göztepe Spor Kulübü’nün hentboldaki son dönemdeki başarıları taraftarların dikkatini çekti.

Muhabir: Hüseyin Demir