Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet her geçen yıl artıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası’nda büyük heyecan devam ederken Süper Lig’den toplam 43 futbolcu milli takımlarda sahaya çıkıyor. Yaz döneminde transferde hareketli dönemden geçen Göztepe Spor Kulübü’nde kaleci belirsizliği devam ediyor. 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6.sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. Yeni kadro yapılanmasında harekete geçen İzmir temsilcisinde ayrılıklar yaşanırken yeni transferler takıma dahil oldu. Slovenya kampında yeni transferlerin takımla olan uyumu ve kimyası merak ediliyor.

“Slovenya kampında Şamil Öztürk kalede”

Göztepe Spor Kulübü’nün uzun yıllardır kaleciliğini yapan, takımın vazgeçilmez isimlerinden Mateusz Lis ile yollar ayrıldı. TFF 1.Lig’de şampiyon takımda yer alan, taraftarların gönlünde taht kuran Lis’in ardından kalede bir boşluk oluştu. Sarı-kırmızılı yöneticiler, yabancı transfer için İranlı genç kaleci Mohammad Khalifeh ile görüşse de henüz somut bir adım atılmadı. 21 yaşındaki file bekçisi İran’ın Aluminium Arak takımında forma giyiyor. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ve ekibi kaleci konusunda aceleci davranmıyor. Slovenya kampında kaleci Şamil Öztürk, sahada görev alırken yedek kaleci olarak ise şampiyon U19 takımdan Nevzat Tan Üzel’in kadroda olması bekleniyor. 18 yaşındaki kaleci Şamil Öztürk, altyapı milli takımlarda hemen hemen her yaş kategoride forma giydi. 2005 doğumlu genç file bekçisi 1,92 boyuyla dikkat çekiyor. Göz-Göz, genç kaleci ile yeni yılda 2,5+2 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladı. Göztepe’nin teknik kadrosu Şamil Öztürk’ü uzun vadede düşünürken bir yabancı kaleci arayışını sürdürüyor.

“Başkan Sepil ile kurmayları yetenek avında”

Edinilen bilgilere göre tecrübeli antrenör ile Sport Rebuplic ile görüşmelerden sonra yabancı bir kaleci oyuncu arayışına gidilecek. Başkan Mehmet Sepil’in 2026 Dünya Kupası’nda olmasından dolayı yönetim erken karar almak istemiyor. Bazı kulüp kaynaklarına göre Başkan Rasmus Ankers ile Göztepe’nin oyuncu tarama ekipleri Dünya Kupası’nda stoper ve kaleci mevkiinde oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde Slovenya’da kampa girecek. Temmuz ayının başından sonuna kadar Slovenya ljubljana’da olacak olan futbolcular için özel antrenman programları, kuvvet çalışmaları ve atletik performans antrenmanları olacak. Aynı zamanda hazırlık maçlarında Göztepe, eksiklerini görerek transfer yapacak.