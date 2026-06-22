Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda büyük heyecan sona erdi. Her sezon birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite artıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Süper Lig’den 43 oyuncu katılım gösteriyor. 2026-2027 sezonu başlamadan önce Süper Lig’de takımlar transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ligi 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. İzmir temsilcisini TFF 1.Lig’den şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Stanimir Stoilov, bu sezon takımını 14 galibiyet, 13 beraberlik, 7 mağlubiyette tuttu. Tecrübeli antrenörün oyun felsefesinde savunma ön plana çıkarken ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu.

“Stoilov’un oyun sistemi dikkat çekti”

Oyun sisteminde; savunma oyuncularına önem veren, geçiş hücumlarını iyi kullanan, futbolcuların fiziksel avantajlarını iyi değerlendiren Bulgar teknik direktör taçlar üzerinden geliştirdiği gol organizasyonlarıyla dikkat çekti. Geleneksel oyun tarzıyla modern futbolu harmanlayan Stoilov’un savaşçı ve mücadeleci oyun kimliğini Süper Lig’deki teknik direktörler örnek aldı. Bulgaristan’da ve Avrupa’da saygı duyulan teknik direktör Stoilov, ülkemizde Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. Aziz Yıldırım’ın başkan olmasından sonra kulübün teknik direktör arayışında Stoilov listeye girdi. Fenerbahçeli heyetin İsmail Kartal’dan önce Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ile görüştüğü öğrenildi.

“Aziz Yıldırım’dan Stoilov’a reddetmeyeceği teklif”

Göz-Göz’ün deneyimli antrenörü ise Aziz Yıldırım’ın reddetmeyeceği teklifi sarı-kırmızılıların geleceği için kabul etmedi. İzmir temsilcisiyle uzun vadeli hedef ve projelerle yola çıkan Stanimir Stoilov ile başkan Mehmet Sepil sürekli iletişim içerisinde oldu. Göztepe'ye sevgisini ve aidiyetini her zaman dile getiren Stoilov, İzmir'de kalmak istedi. Öte yandan Rasmus Ankersen ve Ivan Mance, takımın düzeni, istikrarı için Stoilov’un takımda kalmasını istedi. Aziz Yıldırım’ın cazip teklifini kabul etmeyen Stanimir Stoilov,taraftarların ve camianın takdirini topladı. Bulgar teknik direktör profesyonel futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe’de forma giydi. Türk futbolunu ve sarı-lacivertli camiayı yakından bilen Stanimir Stoilov’un tercihi Göztepe Spor Kulübü oldu.